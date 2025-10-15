Show inédito, em local surpresa, reúne talentos femininos do sertanejo do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba vai se transformar na “capital do sertanejo feminino” pra quem gosta do estilo. No dia 08 de novembro, num evento gratuito e em local surpresa, o projeto “Só Vai Que é Moda” vai reunir quatro grandes talentos femininos do estilo musical: Dani Bueno, Gabi Domingues e a dupla Marjourie & Mell.

O local do evento será revelado apenas na semana do show. A proposta é simples: quatro mulheres, música boa e um público apaixonado por sertanejo. A apresentação resultará em um DVD inédito, com lançamento previsto para 2026, projetando as artistas e Curitiba para o Brasil todo.

“O ‘Só Vai Que é Moda’ nasceu para celebrar o ‘modão raiz’, o sertanejo que atravessa gerações e embala as rodas de amigos e as mesas de bar. Mais do que um show, o projeto é um registro de atitude e verdade”, destaca João Gilberto, diretor da CWB Brasil, produtora responsável pelo projeto. “Queremos mostrar que o sertanejo raiz continua vivo e forte, e que o feminino tem espaço e voz nessa história”, ressalta a cantora Dani Bueno.

Segundo a organização, o público pode esperar uma tarde de música, conexão e autenticidade, com um repertório que mistura clássicos sertanejos e interpretações marcantes das artistas. “A gravação do projeto audiovisual marcará um novo capítulo da música curitibana, celebrando o protagonismo feminino e a força da cena local. Temos certeza disso”, completa João Gilberto.

O show acontece dia 08 de novembro, a partir das 14h, em local surpresa que será divulgado na semana do evento. Para mais informações, o público pode acessar o perfil oficial do evento @sovaiqueemoda