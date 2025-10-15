Rua 24 Horas recebe Festival Alemão com pratos típicos e descontos de até 50%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de bratwurst e o caneco de chope de 1 litro tomam conta da Rua 24 Horas a partir desta quarta-feira (15/10). Um dos pontos turísticos mais tradicionais de Curitiba se transforma em um pedacinho da Alemanha com o Festival Alemão, que promete movimentar o Centro da capital com sabores típicos, bebidas especiais e promoções que podem chegar a metade do preço. A festa germânica vai até 30 de outubro.

O movimento no local, que já recebe cerca de 4 mil pessoas diariamente, deve aumentar em 25% durante o festival, segundo Nadia Gusi, administradora do espaço gerenciado pela Urbanização de Curitiba (Urbs).

>>> Especial EDUCAÇÃO: A importância dos professores e de uma educação de qualidade. Projetos que deram certo, números animadores e grandes desafios. Leia os conteúdos no nosso especial!

Para quem quer mergulhar na gastronomia alemã, o Bávaro Chopperia e Hamburgueria preparou um cardápio especial com pratos tradicionais. Entre eles está o schnitzel (carne empanada e frita), o bratwurst, uma salsicha grelhada servida com mostarda e pão, e o sanduíche de eisbein, feito com joelho de porco. Para completar a experiência, também há o tradicional chope de 1 litro.

As opções doces também fazem parte do festival. O Grazie! Caffè participa com a sobremesa eiskaffee, uma criação alemã que combina café expresso batido com sorvete de creme, finalizado com chantilly e licor de chocolate, por R$ 25.

O Subway da Rua 24 Horas também entrou no clima da festa e preparou uma edição especial do cardápio: o supremo pernil pepperoni, um sanduíche de 15 cm por R$ 29,50.

Para quem aprecia bebidas diferenciadas, a Sapeco Matteria criou um drink especial que une tradições: chá mate amarelo batido com gengibre, mel, limão e steinhaeger, a bebida destilada à base de zimbro que é muito apreciada pelos alemães. A criação está disponível por R$ 29.

Descontos na Rua 24 Horas

O festival vai além da gastronomia e oferece promoções especiais em diversos segmentos. Na Outlet Brazil Import, os visitantes encontram descontos de até 50% em peças de moda masculina e feminina. Já na Make Cosmética Urbana, o público pode aproveitar perfumes árabes com até 30% de desconto e cremes corporais com até 40%. Os turistas também ganham 5% de desconto na primeira compra.

A Rua 24 Horas abriga 20 estabelecimentos comerciais, com variedade de opções gastronômicas e lojas de diversas áreas, como roupas, lembranças, decoração, perfumaria e eletrônicos.

O espaço também funciona como ponto inicial da Linha Turismo, ônibus que percorre 26 atrativos da cidade. O embarque acontece na Rua Visconde de Nácar, com passagens a cada 30 minutos, entre 8h30 e 17h30.

Serviço

Rua 24 Horas

Endereço: entradas pela Rua Visconde de Nácar, s/n, e Rua Visconde do Rio Branco, 1.679

Horário: 9h às 24h