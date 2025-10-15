Festival de Samba de Macumba agita Curitiba com 12 atrações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem curte um bom samba e quer mergulhar na força dos tambores já tem programa certo dia 25 de outubro em Curitiba. A segunda edição do Festival de Samba de Macumba (Makunfest) vai tomar conta do Espaço Torres com mais de dez horas de programação contínua.

O festival promete reunir o que há de mais autêntico na cena regional e nacional. São 12 atrações confirmadas que dialogam diretamente com as tradições do samba e dos pontos de terreiro – uma verdadeira celebração da nossa ancestralidade.

+ Leia mais De aluna a professora: aulas com Leminski inspiraram curitibana na escolha da profissão

Entre os nomes que vão fazer o chão tremer estão Luan Pureza, Juliana D Passos, Janine Mathias e Rubia Divino. Também sobem ao palco as duplas que já conquistaram o público: Vitorinha de Oxum e Samuel de Oxóssi, Ogan Vini e Ogan Júlio, além de Dandy Ouro e Thuan.

Para completar essa festa que é pura resistência cultural, os grupos Aldeia de Caboclos, Yebandá, Os Encantados, Samba do Cassin e NBD Okan também estão confirmados. É muita gente boa num só lugar!

“Cada apresentação trará ao palco diferentes expressões do universo afro-brasileiro, reforçando o caráter plural e coletivo do Festival”, garante a produtora Leslei Camargo. “A gente promete uma imersão única na força do tambor, da ancestralidade e da música popular brasileira.”

Mas a Makunfest vai muito além da música. O evento contará com uma feira que é um verdadeiro ponto de encontro para circular saberes, produtos e experiências que fortalecem a economia e a cultura ancestral. Artesanato, moda afro e empreendedores criativos vão ocupar esse espaço especial.

“Mais do que uma programação musical, a Makunfest é um ponto de encontro cultural, celebrando a memória dos povos de matriz africana e as tradições que seguem vivas nos terreiros e nas rodas de samba”, continua Leslei Camargo. “Queremos afirmar o samba de macumba como um patrimônio vivo, que conecta música, religiosidade, arte e resistência.”

O festival tem o apoio do Bar ZéPelin, da Mais Produções e do Comitê de Cultura do Paraná. Para quem já quer garantir presença, os ingressos estão super acessíveis, a partir de R$ 40, e podem ser adquiridos nos bares ZéPelin (Alto da XV) e Patuá (Largo da Ordem), ou pelo DiskIngressos.

Serviço

Makunfest 2025

Dia 25 de outubro

A partir das 16 horas

No Espaço Torres

Rua Pergentina Silva Soares, 159 – Jardim Botânico

Atrações: Luan Pureza, Juliana D Passos, Janine Mathias, Rubia Divino, as duplas Vitorinha de Oxum e Samuel de Oxóssi, Ogan Vini e Ogan Júlio, Dandy Ouro e Thuan, além dos grupos Aldeia de Caboclos, Yebandá, Os Encantados, Samba do Cassin e NBD Okan

Ingressos a partir de R$ 40, nos bares ZéPelin, Patuá e pelo DiskIngressos

@makunfest