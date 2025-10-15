Novo Circular Centro voltará elétrico e com pintura diferenciada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Circular Centro, linha de ônibus que deve retornar com a nova concessão do transporte coletivo, terá frota elétrica e nova rota. As informações foram dadas nesta quarta-feira (15/10) pelo presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

A volta do Circular Centro está programada para o segundo semestre de 2026. A linha, que foi desativada durante a pandemia, tinha itinerário concentrado na região central e se diferenciava pelos veículos na cor branca e pela tarifa reduzida. Maia Neto diz que está sendo estudada uma nova rota e a intenção é modernizar o itinerário, cobrindo vários pontos do Centro da capital.

>>> Especial EDUCAÇÃO: A importância dos professores e de uma educação de qualidade. Projetos que deram certo, números animadores e grandes desafios. Leia os conteúdos no nosso especial!

>> Tudo sobre a nova concessão do transporte público de Curitiba

“Vamos utilizar ônibus menores, de cerca de dez metros de comprimento, e teremos também tarifa diferenciada”, afirmou. O pagamento será por cartão transporte e de crédito e débito, como nas demais linhas do sistema. A cor dos ônibus da linha ainda não foi definida, mas será diferente das demais.

Circular Centro: uma linha cheia de história em Curitiba

A linha Circular Centro começou a funcionar em 10 de setembro de 1981 e chegou a transportar 46 mil passageiros por mês em ambos os sentidos (horário e anti-horário). A linha circulou até 2020, quando foi desativada por conta da pandemia de covid-19.

O itinerário cobria percursos curtos para compras e passeios de segunda-feira a sábado.

O retorno do Circular Centro e a implantação de mais quatro linhas diretas são alguns projetos da nova concessão do transporte coletivo. Estão previstas as linhas diretas Terminal Tatuquara – Terminal Carmo; Terminal Pinheirinho – Terminal Centenário; Terminal Santa Felicidade – Terminal Bairro Alto; e Terminal Portão – Terminal Capão da Imbuia.

“São linhas que facilitarão muito a vida dos passageiros. Hoje, para ir do Tatuquara ao Carmo, o passageiro precisa ir até o Terminal Pinheirinho, de lá partir para o Terminal Capão Raso, e pegar o Interbairros 3 para chegar até o Terminal Carmo. Com a nova linha Tatuquara-Carmo não haverá necessidade de baldeação, será um percurso direto”, diz Maia Neto. Outras linhas, segundo ele, poderão surgir de acordo com a demanda. Entre os estudos está o retorno da linha Aeroporto, em parceria com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná.

Viu essa? Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉