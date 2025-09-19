Circular Centro: Linha histórica de Curitiba voltará às ruas da capital 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a apresentação do novo modelo de concessão do transporte coletivo de Curitiba, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou o retorno da tradicional linha Circular Centro. O itinerário, que operava desde 1981, havia sido desativado em 2020, durante a pandemia.

A Circular Centro é reconhecida por facilitar o deslocamento na região central da cidade, cobrindo percursos curtos para compras e passeios. O trajeto, percorrido por micro-ônibus brancos em dois sentidos (horário e anti-horário), tinha tarifa reduzida, custando menos que o valor regular das outras linhas.

Quando o Circular Centro volta a operar?

O retorno faz parte de um conjunto de ações para aumentar o número de passageiros do transporte público. O projeto técnico para a nova concessão prevê que a linha volte a operar somente após a assinatura do contrato com a empresa vencedora.

A consulta pública sobre o novo modelo, que se inicia agora, segue até 17 de outubro. A previsão é que a licitação ocorra a partir de janeiro de 2026, com a nova empresa assumindo a operação no segundo semestre do mesmo ano.

Novas rotas e mais integração

Além do retorno da Circular Centro, o novo modelo de concessão inclui a implementação de cinco novas rotas e a reformulação de outras 30, entre linhas convencionais, troncais e alimentadoras.

O objetivo é ampliar a integração temporal, permitindo que os usuários façam a conexão em qualquer ponto de embarque dentro de um período de tempo, sem a necessidade de ir a terminais. Com isso, 100% das linhas terão essa flexibilidade, facilitando a busca por melhores rotas e reduzindo o tempo de viagem e o número de transbordos.

O projeto também prevê a construção e requalificação de 16 estações-tubo e a ampliação da frota de 1.189 para 1.234 veículos. Os novos ônibus virão equipados com ar-condicionado e câmeras de monitoramento para maior conforto e segurança dos passageiros.

