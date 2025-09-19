“Moço do Te Amo” estreia espetáculo infantil em Curitiba

O curitibano Ilan Kriger é um fenômeno da internet. Mais conhecido nas redes como o “Moço do Te Amo”, ele é o titular do perfil @nextleveldj (com cerca de 7,3 milhões de seguidores), conhecido por espalhar amor, sorrisos e desafios pelas ruas de Curitiba e de outras cidades do Brasil – já contamos a história dele aqui, neste link. Agora, o moço tem uma novidade?: um espetáculo infantil ao vivo e interativo para crianças e suas famílias.

O “Missão Diversão – Desafios da Alegria” será um show que vai agitar o Teatro Barracão Encena, no próximo dia 5 de outubro, em duas sessões: às 15h e às 18h. O público é convidado a participar ativamente, se divertindo em equipe com os personagens da Turma do Te Amo — Lucas, Ana e Mateus — em uma grande aventura cheia de brincadeiras, música, desafios malucos e muita emoção.

O espetáculo será gravado como um vídeo especial para o canal da Turma do Te Amo no YouTube, e promete transformar o teatro em um verdadeiro palco de conexão entre gerações.

“Eu sei que tem mãe que passa horas com os filhos andando pelo centro me procurando… então agora eu quero facilitar: no dia 5 de outubro, vocês vão me encontrar no teatro! Vai ter presente, desafio, foto e muita alegria. É o nosso primeiro espetáculo ao vivo, e quero ver vocês lá com os pequenos que me acompanham com tanto carinho”, disse à Tribuna.

A história

Tudo começa quando o canal da Turma é misteriosamente invadido e seus vídeos somem do ar. Para recuperá-los, Ilan e sua turma precisam cumprir uma série de desafios ao lado do público. As crianças são divididas em equipes e embarcam em provas como corrida de saco, quiz relâmpago, desafio do ioiô, estoura-balão, mímica maluca e muito mais.

No final, todos ganham prêmios, tiram fotos no palco e guardam lembranças únicas — com direito a aparecer no vídeo oficial da Turma no YouTube.

Promoção pra leitores da Tribuna

O espetáculo Missão Diversão – Ao vivo com o “Moço do Te Amo” e sua turma será no Teatro Barracão Encena – R. Treze de Maio, 160 – Centro. O espetáculo é ideal para crianças de 5 a 13 anos e suas famílias. Ingressos podem ser adquiridos neste link com preços a partir de R$ 35 (meia entrada.

Na hora da compra do seu ingresso, use o código de cupom "tribuna5" para ganhar 5% de desconto na compra do seu bilhete (válido para os 30 primeiros).




