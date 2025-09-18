3º Almoço de Primavera tem comida boa, solidariedade e show de prêmios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo domingo (21), a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE) realiza o 3º Almoço de Primavera, evento que busca angariar fundos para ajudar na manutenção de um dos mais importantes procedimentos médicos para recém-nascidos no Paraná: o teste do pezinho. Tem muita comida boa, um show de prêmios e a chance de fazer o bem sem muito esforço.

A Fepe é uma Ong e presta serviços gratuitos na área da Educação Especial, atendendo 300 alunos com deficiência intelectual, e na área da saúde realizando o Teste do Pezinho de todo bebê nascido no Paraná e Santa Catarina.

>>> Conheça o trabalho da FEPE, que foi parceira da Tribuna no projeto Tamo Junto Com. Você pode doar e ajudar também!

O almoço será neste domingo, a partir das 11h30, no salão da paróquia São José, na Rua Raul de Oliveira, 185, no bairro Cajuru. A partir das 14h haverá um incrível Show de Prêmios, com prendas imperdíveis, como bicicleta elétrica, SmarTV, smart phones e prêmios em dinheiro. A cartela principal custa R$ 15 e as cartelas para as rodadas extras custam R$ 6 (duas por R$ 10,00).

Uma promoção imperdível para quem for prestigiar a festa completa é o combo de almoço + cartela principal, que sai ao preço de R$ 65 com churrasco de carne de boi ou R$ 50 para churrasco de frango. As carnes levam de acompanhamento risoto, maionese, vinagrete e farofa. Os combos valem para quem adquirir convites até as 16h desta sexta-feira (19).

Os convites antecipados podem ser adquiridos neste WhatsApp (41) 98518-9084 e também para esclarecer demais dúvidas!