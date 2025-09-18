Hotel é fechado e cinco pessoas são presas no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco pessoas foram detidas e um hotel foi interditado durante a segunda fase da Operação Checkout, realizada na manhã desta quinta-feira (18) no Centro de Curitiba. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, integrando forças da Guarda Municipal (GM), Polícia Civil (PC), Secretaria Municipal de Urbanismo, Vigilância Sanitária e Copel.

O trabalho rendeu a prisão em flagrante de um suspeito por tráfico de drogas, pego com ajuda de cães da GM, que encontraram porções fracionadas de maconha, cocaína e crack no quarto do homem. A gerente de hotel também acabou detida, mas por outro motivo: furto de energia elétrica, irregularidade confirmada pelos técnicos da Copel que participavam da operação.

Além disso, outras três pessoas foram encaminhadas às autoridades por posse de entorpecentes para consumo próprio. Em um dos quartos, a GM ainda localizou uma porção de maconha escondida, mas o dono da droga já tinha deixado o hotel nas primeiras horas da manhã, escapando da fiscalização. Todos os detidos foram levados ao 1° Distrito Policial, localizado no Centro.

A Vigilância Sanitária interditou um hotel que funcionava em condições precárias e sem a higiene adequada. O proprietário agora tem prazo de 30 dias para realizar as obras necessárias de readequação do espaço.

Operação Checkout

A Operação Checkout faz parte de um trabalho de mapeamento de todos os hotéis e pensões da região central de Curitiba, desenvolvido pelo setor de inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. O objetivo é reforçar tanto a segurança quanto as medidas de saúde pública e higiene sanitária na capital paranaense. A ação integra o programa Curitiba de Volta ao Centro, projeto de revitalização da região que busca mais segurança e movimento.