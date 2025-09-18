Mercado imobiliário de Curitiba tem rentabilidade acima da média nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com rentabilidade média anual de 13,5% no setor de locação entre 2019 e 2024, Curitiba ocupa o 4º lugar no ranking nacional da plataforma MySide, consolidando-se como um dos mercados mais promissores do Brasil para investidores. O dado chama atenção especialmente em um momento em que a Taxa Selic está em 15%, induzindo muitos investidores a manterem recursos em renda fixa.

No entanto, o mercado imobiliário curitibano mostra que imóveis destinados à locação podem oferecer retornos próximos ou até superiores aos de aplicações bancárias tradicionais, com o diferencial da valorização patrimonial.

Além disso, o avanço do aluguel flexível vem transformando a dinâmica local. Essa modalidade reduz a burocracia, aumenta a taxa de ocupação e garante maior previsibilidade de ganhos para o proprietário. O resultado é um modelo de investimento que une liquidez, segurança e estabilidade, três fatores fundamentais na tomada de decisão de investidores.

De acordo com Marlon Moser, diretor de vendas da Imobiliária Razão, que faz parte da Rede Una Imóveis Conectados, as condições atuais do mercado também favorecem os proprietários na hora de firmar ou renovar contratos. “Não tem sido nada incomum contratos dobrarem de preço nesse tipo de negociação, pois a variação está muito acima do IGP-M, o que é uma grande vantagem para o locador que procura a imobiliária, alguém que investe em imóveis para essa finalidade”, explica.

Sobre o desempenho recente, Moser reforça que 2025 mantém o setor aquecido. “A locação está bombando, é nosso melhor ano. Mês passado foi o mês de maior volume de locações em valor. O ticket médio subiu muito, principalmente na locação residencial”, complementa.

“Curitiba oferece hoje um equilíbrio único entre alta demanda, imóveis bem localizados e retorno financeiro atrativo. Para quem busca diversificação de carteira, investir em apartamentos para locação na cidade é uma estratégia sólida e competitiva frente ao mercado financeiro”, finaliza Moser.

Ao unir ganhos recorrentes e valorização de longo prazo, Curitiba desponta como uma das capitais onde investir em imóveis se mostra não apenas seguro, mas altamente vantajoso para quem busca rentabilidade consistente.