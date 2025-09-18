Festival Primavera tem Domingo no Centro, música, gastronomia e serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua XV, em Curitiba, volta a se transformar em palco de atrações neste domingo (21), com uma programação especial do Domingo no Centro. Integrando o primeiro fim de semana do Festival Primavera, o evento reúne música, cultura, gastronomia e lazer para toda a família, além de diversos serviços, das 9h às 15h.

Para a realização das atividades haverá bloqueios nas ruas Ébano Pereira e Voluntários da Pátria. “O Domingo no Centro é um evento já consolidado, que em todas as edições reúne muitos curitibanos e turistas movimentando o Centro da cidade. Em setembro optamos por integrar o evento com a abertura do Festival Primavera, celebrando a chegada da nova estação e abrilhantando ainda mais a programação”, disse o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello.

O palco principal fica sob o comando da Rádio MIX, que preparou uma seleção especial de pop e rock para animar o público. As áreas de lazer estarão ampliadas, com jogos e brincadeiras da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria Municipal da Educação, oficinas da Fundação Cultural de Curitiba e atividades interativas promovidas pela patrocinadora B2G.

Serviços e bem-estar

As equipes da Secretaria Municipal da Saúde oferecem auriculoterapia, orientações sobre saúde mental e informações de prevenção à dengue. Já a Secretaria do Meio Ambiente leva para a Rua XV a famosa Família Folhas, que se apresenta no palco e interage com as crianças, além de promover atividades alusivas ao Dia da Árvore.

Gastronomia e economia local

O município de Mandirituba participa mostrando um pouco da sua cultura e gastronomia. Também estarão presentes foodtrucks, a loja #CuritibaSuaLinda, produtos da economia solidária, feira de artesanato, além de serviços como o Sine Móvel e o Urbs Móvel (emissão de cartão-transporte, consultas de saldo, bloqueio, alteração e atualização).

Visita Guiada

A edição da Visita Guiada Caminhando através do Passado para este Domingo no Centro vai revisitar a contribuição artística do escultor paranaense João Turin em uma caminhada com parada final na Praça Santos Andrade.

As inscrições para participar da atividade são pelo Guia Curitiba. A visita tem duração de duas horas, das 10h às 12h, com saída da frente do Bondinho da Leitura, no calçadão da XV de Novembro.

A ação, conduzida pela especialista em patrimônio Clarissa Grassi com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, comemora o legado artístico do escultor que completaria 147 anos de nascimento neste domingo, assim como explora a história e as peculiaridades da Praça Santos Andrade.

Criado em março, durante as comemorações dos 332 anos de Curitiba, o Domingo no Centro faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, maior projeto de revitalização da região na história da cidade. A iniciativa reúne segurança reforçada, modernização da infraestrutura, conservação do patrimônio e valorização cultural.

Serviço

Domingo no Centro de Setembro



21/9 – Das 9h às 15h



Na Rua XV – da Praça Osório até o bondinho

Programação

Palco Rádio MIX

10h: Douglas Ramalho

11h: Família Folhas

12h: Mia Wicthoff

13h: Banda Voraz

14h: Banda Vivo Trio

Tenda Cultura

10h30 e 12h30: Oficina Esculpindo Curitiba

11h30: Contação de Histórias ao lado do Bondinho

12h30 às 15h: Distribuição livros – Tuboteca

Tenda Meio Ambiente

9h às 15h: Pintura em material da Família Folhas, quebra-cabeças gigantes e jogos didáticos

9h às 15h: Exposição de animais taxidermizados da Mata Atlântica

9h às 15h: Atividade educativas vinculadas ao Dia da Árvore

Tenda Saúde

9h às 15h: Orientação sobre serviços da Rede de Atenção Psicossocial, orientação e prevenção à dengue, entrega de autotestes, ações de prevenção ao tabagismo

9h às 13h: Atividades de autocuidado em saúde mental com alunos de psicologia da Faculdade Pequeno Príncipe

9h às 15h: Auriculoterapia

Tenda Educação

9h às 15h: Informações Central de vagas/cadastro online, divulgação da EJA, curso de português para migrantes e refugiados e exame de equivalência

9h às 15h: Jogos de alfabetização

Área de Lazer 1 – ao lado do palco

9h às 15h: jogos gigantes, xadrez de mesa, futebol de botão, tênis de mesa, kits de prática esportiva, mesinhas com lego, cama elástica

9h às 15h: mesas digitais com jogos interativos B2G

Área de Lazer 2 – Bondinho

10h às 15h: Ações de leitura no Bondinho

Visita Guiada

Visita Guiada Caminhando através do Passado – João Turin

Horário: das 10h às 12h – Saída: Bondinho da Leitura / Chegada: Praça Santos Andrade



>>> Inscrições: Guia Curitiba