Palácio Avenida anuncia datas para o Natal em Curitiba! Quando começa?

Faltando 100 dias para o início do Natal de Curitiba, as tradicionais e aguardadas apresentações do Palácio Avenida, no Centro, já tiveram suas datas definidas. As performances deste ano ocorrerão nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro. Todas os espetáculos, que são totalmente gratuitos, estão programados para começar sempre às 20h15.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Eduardo Pimentel, que utilizou suas redes sociais para divulgar a informação e prometeu revelar mais novidades em breve (veja abaixo). Além dos musicais principais, um ensaio geral aberto ao público também será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira) com início no mesmo horário, às 20h15.

Em 2024, a apresentação contou com um repertório diversificado, misturando clássicos natalinos com ritmos mais contemporâneos, tudo isso acompanhado por um espetáculo de luzes e projeções. O tema da edição de 2025 ainda não foi divulgado, mas no ano anterior, o show foi intitulado “AbraLaços”. Relembre a apresentação na matéria da Tribuna do Paraná.

Natal da Disney vai ter mais apresentações

Devido à grande demanda e ao apelo do público, o espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível terá sessões extras. As novas datas são 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, com todas as apresentações programadas para às 11h. O evento será realizado no Centro de Eventos Positivo, que está localizado no Parque Barigui.

Para aqueles que desejam garantir seus lugares, a venda de ingressos começará a partir das 10 horas da próxima segunda-feira (22). As compras poderão ser realizadas tanto online, pelo site TicketMaster, quanto diretamente na bilheteria física oficial, situada no ParkShopping Barigui.