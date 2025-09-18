Tá chegando!!

Palácio Avenida anuncia datas para o Natal em Curitiba! Quando começa?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 18/09/25 11h27
Imagem mostra o Palácio Avenida, em Curitiba
Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Faltando 100 dias para o início do Natal de Curitiba, as tradicionais e aguardadas apresentações do Palácio Avenida, no Centro, já tiveram suas datas definidas. As performances deste ano ocorrerão nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro. Todas os espetáculos, que são totalmente gratuitos, estão programados para começar sempre às 20h15.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Eduardo Pimentel, que utilizou suas redes sociais para divulgar a informação e prometeu revelar mais novidades em breve (veja abaixo). Além dos musicais principais, um ensaio geral aberto ao público também será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira) com início no mesmo horário, às 20h15.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Eduardo Pimentel (@eduardopimentel_)

Em 2024, a apresentação contou com um repertório diversificado, misturando clássicos natalinos com ritmos mais contemporâneos, tudo isso acompanhado por um espetáculo de luzes e projeções. O tema da edição de 2025 ainda não foi divulgado, mas no ano anterior, o show foi intitulado “AbraLaços”. Relembre a apresentação na matéria da Tribuna do Paraná.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Curitiba (@curitiba_pmc)

Natal da Disney vai ter mais apresentações

Devido à grande demanda e ao apelo do público, o espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível terá sessões extras. As novas datas são 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, com todas as apresentações programadas para às 11h. O evento será realizado no Centro de Eventos Positivo, que está localizado no Parque Barigui.

Para aqueles que desejam garantir seus lugares, a venda de ingressos começará a partir das 10 horas da próxima segunda-feira (22). As compras poderão ser realizadas tanto online, pelo site TicketMaster, quanto diretamente na bilheteria física oficial, situada no ParkShopping Barigui.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna