Natal do Palácio Avenida estreia em Curitiba: veja como foi!

O Calçadão da Rua XV de Novembro está iluminado pela 34ª edição do Natal do Palácio Avenida. Com o tema “AbraLaços”, 90 crianças entre 6 e 12 anos encantaram o público com suas vozes nas janelas do icônico edifício. Assista abaixo um trecho de como foi a apresentação deste sábado (14):

O repertório foi feito com uma mistura de clássicos natalinos e ritmos contemporâneos, acompanhados por um espetáculo de luzes e projeções. A maestrina Dulce Primo, que completa 31 anos à frente do projeto, será responsável pela direção musical. O espetáculo se repetirá no domingo, no mesmo horário.

Confira imagens da apresentação:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.