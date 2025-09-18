Hospital na Grande Curitiba expande atendimento psiquiátrico com novos leitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a 5ª Jornada de Saúde Mental do Hospital Adauto Botelho (HAB), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inaugurou um espaço que abrigará 22 novos leitos em psiquiatria ainda em 2025. A unidade, localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ganhará dez leitos para adolescentes, dez masculinos para dependência química e dois femininos para transtorno mental.

A expansão representa um marco importante para o hospital, que vem crescendo nos últimos anos. Em 2022, o HAB operava com 50 leitos; passou para 66 em 2023; alcançou 80 em 2024; e, com essa nova ampliação, chegará a 102 leitos ativos até o final do ano.

Referência no atendimento psiquiátrico estadual e na área de obstetrícia psiquiátrica de alto risco na RMC, o Hospital Adauto Botelho conta hoje com 245 profissionais. Além do atendimento psiquiátrico, a instituição oferece serviços especializados de psicoterapia, odontologia, fisioterapia, obstetrícia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social e enfermagem.

Jornada de Saúde Mental

O evento que marcou a inauguração reuniu mais de 90 profissionais e estudantes para debater formação, pesquisa e os novos rumos da saúde mental no Paraná. A programação foi rica e diversificada, incluindo mesas-redondas, palestras e debates sobre os desafios da rede, qualidade e segurança do paciente, cuidados a pessoas com transtornos por uso de substâncias e adoecimento de profissionais de saúde.

Para a diretora-geral do HAB, Eliones Salibian, a Jornada representa uma síntese dos avanços da instituição. “Mais que um encontro científico, este evento celebra conquistas e reafirma nosso compromisso com a saúde mental da população e com a formação de profissionais que atuem com técnica, ética e empatia”, disse.

O hospital também investe na formação de novos médicos psiquiatras e promove capacitações aos médicos da rede voltadas ao manejo psiquiátrico. O programa de residência médica, iniciado em 2022, conta atualmente com 11 residentes. Para 2026, existe a previsão de mais cinco vagas.