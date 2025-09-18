Vereadora quer apreensão de bicicletas usadas em crimes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

“Muitos traficantes têm se utilizado da bicicleta para fazer a entrega de drogas”, afirma a Delegada Tathiana, justificando a apreensão. “A bicicleta passou a ser instrumento do crime, especialmente quando é utilizada para transportar, ocultar, ou facilitar a entrega de entorpecentes”, explica a parlamentar, que na justificativa cita aumento do número de furtos nos quais o criminoso usa o veículo como meio de fuga.

O projeto prevê a apreensão de bicicletas usadas em furtos, roubos, tráfico de drogas, condução em desacordo com normas de trânsito, abandono em locais públicos ou receptação. A retenção será realizada por meio de procedimento administrativo, com lavratura de termo circunstanciado pela autoridade competente, contendo dados dos envolvidos e a descrição da ocorrência.

O prazo de solicitação de restituição da bicicleta será de 60 dias a contar da data da emissão do auto de apreensão. Caso o prazo termine e não tenha havido manifestação do interessado, a bicicleta será considerada abandonada.

Para virar lei, a proposta precisa passar pelas comissões temáticas e ser aprovada, em dois turnos, pelos vereadores da Câmara de Curitiba.