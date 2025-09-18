Mudanças

Mais integrado, novas rotas e mais “ecológica”: o que vai mudar no transporte coletivo de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/09/25 10h55
Novo contrato de concessão do transporte público de Curitiba será apresentado nesta sexta-feira. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O prefeito Eduardo Pimentel apresenta, nesta sexta-feira (19), às 9h30, no Palácio 29 de Março, a modelagem do novo contrato de concessão do transporte coletivo de Curitiba. O projeto promete modernizar o sistema de transporte da capital, com investimentos de R$ 3,7 bilhões, integração total entre linhas, ampliação da frota elétrica e renovação da movida a diesel, redesenho de itinerários, novas rotas de ônibus e criação de um fundo garantidor público que dará mais segurança financeira ao sistema.

O edital do novo contrato, que substituirá a atual concessão, deve ser publicado em novembro, com previsão de leilão em janeiro de 2026. O modelo de gestão que será adotado, os lotes que vão a leilão, os investimentos e subsídios previstos, os benefícios e o que muda com a nova concessão serão apresentados pelo prefeito juntamente com a Urbanização de Curitiba (Urbs), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), parceiro do município na estruturação do projeto.

+ Leia mais: Praça central de Curitiba pode virar novo polo gastronômico após revitalização

Nesta sexta-feira, o prefeito também dá início à consulta pública sobre o novo contrato, para que cidadãos, representantes de entidades governamentais, comunitárias e setoriais possam contribuir com sugestões e propostas antes da publicação do edital e a realização do leilão. Além da consulta pública, que vai até 17/10, haverá duas audiências públicas, que serão realizadas em 1 e 15/10, no Centro de Eventos Imap do Parque Barigui.  

