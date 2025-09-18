Grupo que enviava drogas pelos Correios é alvo de operação em Curitiba e PG

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 23 pessoas durante uma operação que investiga o envio de drogas pelos Correios para outros estados do país. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (18) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em Curitiba.

Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca que resultaram na apreensão de três veículos, porções de drogas, dinheiro em espécie, apetrechos para a comercialização das substâncias e celulares dos investigados.

De acordo com a PCPR, os suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Dos 23 suspeitos, oito pessoas também foram autuadas em flagrante e outras duas foram encaminhadas a uma delegacia para assinarem termo circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com os Correios, mas até a publicação da reportagem não teve retorno.

Investigação começou em 2024

De acordo com a PCPR, a ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em novembro de 2024 com a interceptação e apreensão de 17 pacotes de drogas enviados via Correios.

Conforme a polícia, os materiais foram identificados com ajuda de um cão de faro. Nas mercadorias havia porções de maconha e haxixe.

A partir dessa ação, a polícia identificou a existência de um grupo criminoso que fazia a venda das drogas pela internet. A PCPR afirma que a organização era sediada em Ponta Grossa e usava carros de transporte por aplicativo para realizar entregas na cidade e região e o serviço postal para envio para outros municípios e estados.

Com o aprofundamento da investigação, a polícia mapeou a estrutura do grupo e identificou que ele operava de forma hierarquizada, com diversos colaboradores com funções específicas.

Segundo a delegada que comandou a investigação, Grazieli Schmitz, o tráfico de drogas digital tem sido utilizado pelas organizações criminosas por permitir uma atuação silenciosa. “Apesar disso, estamos acompanhado de perto e realizado diligências constantes para bloquear a ação destes traficantes”, diz.

De acordo com a corporação, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e o caso segue sendo investigado.