Evento de drift transforma Ceasa Curitiba em palco de manobras radicais

A Ceasa Curitiba, normalmente conhecida pelo vai e vem de caminhões carregados de alimentos, se transforma em palco para a adrenalina sobre rodas com a 2ª edição do DKBR, evento dedicado ao drift que deve atrair cerca de 6 mil pessoas, neste sábado (20) e domingo (21).

A combinação de velocidade e manobras radicais promete agitar o local com aproximadamente 35 pilotos alternando aceleradas e derrapagens controladas ao longo dos dois dias. O evento, que conta com apoio do Viaje Paraná, órgão de promoção turística do Governo do Estado, oferece uma programação intensa para os apaixonados por automobilismo.

Em um espaço que ultrapassa 15 mil m², a estrutura montada tem pista especialmente preparada para drift com arquibancadas, exposição de cerca de 150 carros – incluindo modelos de competição, customizados e antigos – além de arena gamer com simulador e videogames gratuitos. Os visitantes também encontrarão pista de Kart Drift, praça de alimentação e ambientes cobertos para garantir conforto independente das condições climáticas.

Curitiba é ‘berço do drift’

Ricardo Pontes, organizador do DKBR, relembra que Curitiba é considerada o berço do drift no Brasil e que a primeira edição marcou o retorno da modalidade à capital. “Tivemos um evento histórico, que reuniu cerca de 5 mil pessoas. Para essa edição, projetamos aumento das atrações e do público. O DKBR veio ficar e já se tornou uma tradição para quem ama carros e velocidade”, afirma.

Para quem ainda não garantiu presença, os ingressos para venda online já estão esgotados, mas haverá um lote disponível no local nos dois dias do evento. Quem for de carro pode utilizar o estacionamento mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível por veículo – iniciativa que beneficiará o programa social da Ceasa, o Banco de Alimentos – Comida Boa.

2ª edição do DKBR em Curitiba

Horários:

– Sábado (20): 17h30 às 22h30

– Domingo (21): 11h às 18h

Local: Ceasa Curitiba – Rua Dilson Luís, 352 – Tatuquara (entrada pelo portão lateral junto ao Mercado do Produtor)

Ingresso para compra online esgotados. Um lote estará à venda no local no dia do evento

Estacionamento no local mediante entrega de 1 kg de alimento por veículo