Vídeo: Perseguição alucinante na BR-277 tem flagra de acidente e prisão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro carregado com mais de 500 quilos de maconha foi apreendido após uma perseguição policial na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (18). O motorista, de 23 anos, havia partido de Foz do Iguaçu com destino à capital paranaense. Vídeo mostra uma perseguição alucinante com manobras perigosas, acidente e uma ação impecável da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra o crime.

Segundo a PRF, a ordem de parada foi dada durante fiscalização de rotina. No entanto, em vez de obedecer, o condutor acelerou e tentou escapar. A fuga se estendeu por cerca de cinco quilômetros, até que o motorista acessou uma via paralela à rodovia, perdeu o controle da direção e bateu contra uma construção às margens da pista. Veja, abaixo, as imagens da perseguição:

Na vistoria, os policiais encontraram 505,8 quilos de maconha no porta-malas e em outras partes do veículo. O jovem confessou que receberia pagamento pelo transporte da droga, mas não soube informar qual seria o destino final da carga nem quem a receberia.

Além da droga, os agentes também apreenderam um celular e dinheiro em espécie. O motorista foi preso em flagrante e levado, junto com os materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Civil de Campo Largo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉