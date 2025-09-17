Concurso público no Paraná com salário de R$ 34 mil tem inscrições abertas

O Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu as inscrições para o concurso público de ingresso na carreira de promotor substituto. O salário inicial oferecido é de R$ 34.083,42. A taxa de participação custa R$ 340 e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página oficial do concurso no site do MPPR.

Para concorrer, é necessário ser bacharel em Direito e comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica até a data da inscrição. O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, em conformidade com a legislação de ações afirmativas em concursos públicos.

Além das dez vagas já previstas em edital, novas oportunidades podem ser abertas durante a validade do certame, fixada em dois anos após a homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação. Isso significa que novas nomeações podem ocorrer até 2027.

Como se inscrever?

Para se inscrever no certame, os interessados devem acessar a página do concurso no site do MPPR e localizar a opção “Promotor Substituto 2025” em Editais com Inscrições Abertas. Ao clicar no ícone de lupa na aba “Ações”, o candidato será redirecionado para a página de login.

Quem ainda não tiver cadastro deve preencher dados pessoais, endereço e informações de contato, como telefone e e-mail. Após o cadastro, basta clicar em “Abrir”, selecionar as opções ao qual se enquadra e clicar em “Confirmar inscrição”, no final da página. O boleto para pagamento da taxa é gerado automaticamente após a confirmação.

Calendário

A seleção começará com a prova preambular, de caráter objetivo, marcada para 14 de dezembro de 2025. Em seguida, acontecem as cinco provas escritas, entre os dias 2 e 6 de março de 2026, divididas por grupos temáticos. Também estão previstas as etapas de exames de sanidade física e mental, sindicância da vida pregressa, prova oral e avaliação de títulos.

O edital completo, com todas as regras, critérios de avaliação, cronograma detalhado e o formulário de inscrição, está disponível no site oficial do Ministério Público do Paraná.