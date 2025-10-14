Max Atacadista e Open Mall Flow abrem as portas nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma grande inauguração conjunta vai movimentar o Uberaba, em Curitiba. Nesta quarta-feira (15/10), a partir das 9h da manhã, as portas do Gigante Max Atacadista e do Open Flow Mall se abrem simultaneamente na Avenida Comendador Franco, 6992 (Avenida das Torres).

É a 13ª loja do atacarejo na região de Curitiba. O Max Atacadista chega com força total: mais de 13 mil itens para abastecer a casa e o negócio dos curitibanos. A estrutura completa conta com açougue, padaria, perfumaria e uma feira variada.

Mas o que realmente faz essa inauguração ser digamos… gigantesca, é a parceria com o Open Flow Mall, o maior open mall de Curitiba. São mais de 100 lojas distribuídas em um espaço que promete ser o novo point da região. Para os amantes da boa gastronomia, restaurantes com vista privilegiada que vão te fazer querer ficar mais tempo por lá.

E tem mais: academia para quem quer manter a forma, pet shop para os tutores de plantão, além de serviços de saúde, beleza. Tudo isso com a comodidade de um estacionamento com mais de 750 vagas.