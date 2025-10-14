Grande Curitiba ganha novo supermercado e centro de compras estilo ‘freeshop’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova unidade da Rede Condor foi inaugurada na manhã desta terça-feira (14/10) no bairro Capela Velha, em Araucária, na grande Curitiba. Com investimento de R$ 40 milhões e a criação de 150 novos empregos, o supermercado é a 103ª loja do grupo.

Instalado em uma área total de 6,8 mil m², sendo 3,5 mil m² destinados à área de vendas, o Condor Capela Velha conta com 18 check-outs, quatro self checkouts e 2,5 mil vagas rotativas de estacionamento, entre cobertas e descobertas.

A loja foi planejada para proporcionar uma experiência de compra mais fluida e segmentada. O espaço conta com setores temáticos, como o Espaço Mundo Saudável, voltado a dietas especiais e restrições alimentares, e o Mundo Bebidas, que apresenta informações sobre a origem e as características de cada produto.

O setor de perfumaria recebeu projeto visual exclusivo, com formato semelhante ao de freeshops e áreas distintas para o público feminino e masculino. Já os setores de açougue, hortifruti, padaria e confeitaria oferecem sortimento variado e produtos frescos. Um dos destaques é a oferta de bebidas geladas para consumo imediato, disponíveis nas frentes de caixa.

Além do supermercado, o espaço abriga um centro de compras com seis lojas de apoio. O público pode encontrar lojas de produtos naturais, acessórios femininos e bijuterias, itens para celular, uma unidade de O Boticário, além de confecção feminina e serviços de entretenimento.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, o projeto inicial previa um modelo de atacarejo, mas as pesquisas indicaram maior potencial para um centro de compras e lazer. “A loja foi concebida com base na árvore de decisão do cliente e em estudos de consumo, para tornar a jornada de compra mais fluida, com corredores amplos, sinalização clara e comunicação visual inteligente que orienta o cliente em qualquer ponto do estabelecimento”, explica Zonta.

A unidade se destaca pelo circuito de Retail Media, com painéis de LED em pontos estratégicos, e pela sustentabilidade, usando glicol e CO₂ nos refrigeradores e reaproveitamento da água da chuva para descargas, limpeza e irrigação.

Serviço

Novo Condor em Araucária

Endereço: Avenida Pinheirais, nº1.825, no bairro Capela Velha, Araucária

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h, e nos domingos e feriados, das 8h às 21h

Estacionamento gratuito para clientes

