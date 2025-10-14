Esquina perigosa em bairro de Curitiba registra novo acidente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois veículos colidiram na noite desta terça-feira (13/10) na esquina das ruas Ulisses Vieira e Guararapes, no bairro Vila Izabel, em Curitiba. O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 23h25.

De acordo com as informações iniciais, o impacto ocorreu entre uma Kia Picanto e um Volkswagen Gol, que bateram de frente. O Gol terminou contra um poste, enquanto o Picanto subiu na calçada. Confira, abaixo, imagens do acidente:

Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Apesar da posição inusitada dos veículos após o impacto, ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades de trânsito, que investigam as circunstâncias da colisão.

O acidente mobilizou ao menos quatro viaturas dos bombeiros, entre caminhão, ambulâncias e uma caminhonete de apoio.

Trecho já registrou outros acidentes

Neste ano, o mesmo trecho foi palco de outra cena inusitada. Um motorista norte-americano, que aparentemente não conhecia bem a região, acabou entrando na rua pela contramão e colidiu de frente com um carro que estava estacionado.

O impacto frontal deixou parte da via parcialmente interditada até a chegada das equipes de apoio. O proprietário do Renault Kwid, veículo atingido, trabalha nas proximidades e foi avisado do acidente por colegas que presenciaram a batida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

