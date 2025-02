“Gringo” na contramão causa acidente em bairro nobre de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente de trânsito chamou a atenção na manhã desta quarta-feira (19), em Curitiba. Um americano entrou na contramão em uma rua movimentada no bairro Vila Izabel e bateu de frente contra um carro que estava estacionado.

A situação ocorreu na Rua Professor Ulisses Vieira com a esquina da Guararapes, quando o “gringo”, ao volante de um Hyundai Creta, bateu de frente no Renault Kwid que estava estacionado.

O dono do Kwid trabalha nas proximidades do local e foi avisado da batida. Nas imagens, é possível perceber que o estrago no veículo que estava parado foi maior. E aí americano, que vacilo hein?