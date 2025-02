Obra em bairros gigantes de Curitiba deixam população sem água até quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar vai realizar na quarta-feira e na quinta-feira (19 e 20), o trabalho de interligações de redes de água em Curitiba atingindo dois grandes bairros. Resultado disso? Falta de água!

Na quarta, as interligações irão ocorrer na Rua Nicola Pellanda, na esquina com a Rua José Angelo Miquelleto, das 8h às 16h, afetando o abastecimento nas regiões do Bairro Umbará.

No dia 20, os serviços serão na Rua Nova Aurora, entre as ruas Giacomo Munich e Coronel Domingos Theodorico de Freitas, das 8h às 16h. O fechamento afeta o fornecimento de água nas regiões do bairro Sítio Cercado.

A previsão é que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 21h, tanto na quarta quanto na quinta-feira. A Sanepar orienta que a água deve ser utilizada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Tem Caixa D´água?

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br. Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo.

