Rua de bairro de Curitiba com comércio fervoroso ganha novo sentido

A partir desta quarta-feira (19), motoristas que circulam pelo bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito local. A Rua Hayton da Silva Pereira passará por alterações em seu sentido de circulação, como parte das ações de implementação do Novo Inter 2. A rua é famosa pelo comércio e por ser uma área de testes e prática para alunos de autoescolas, pois fica perto do Detran.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) anunciou que, a partir das 11h, o trecho da Hayton da Silva Pereira entre as ruas 21 de Junho e Delegado Leopoldo Belczak terá sentido único. Já o segmento entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rua 21 de Junho manterá o fluxo em ambas as direções.

Segundo a prefeitura de Curitiba esta reorganização visa aprimorar a conexão viária na região, beneficiando moradores e frequentadores do bairro. Para auxiliar os condutores durante a fase de adaptação, agentes de trânsito estarão presentes no local, oferecendo orientações.

Vale ressaltar que, em caso de chuva forte ou garoa intensa, a mudança poderá ser adiada. A Setran recomenda que os motoristas fiquem atentos às condições climáticas e às sinalizações no dia da implementação.

Mudança de sentido e novos sinaleiros

Além da alteração no sentido da via, o projeto inclui a instalação de quatro novos semáforos na Rua Hayton da Silva Pereira. Os equipamentos serão posicionados nos cruzamentos com as vias Victor Ferreira do Amaral, 21 de Junho, Alberto Monteiro de Carvalho e Osmário de Lima, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado.[

Mudança acontece após estudos na região

A Setran informa que baseia suas decisões em estudos técnicos aprofundados, que analisam o fluxo de veículos e pedestres, bem como o impacto no tráfego da região. Esses estudos levam em consideração dados de monitoramento contínuo e as solicitações recebidas através dos canais de comunicação da Prefeitura, como a Central 156 e o Fala Curitiba.

