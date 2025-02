Viaduto de bairro de Curitiba passa por manutenção e revitalização até março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Viaduto do Boqueirão, próximo ao Parque Náutico, no bairro Boqueirão, em Curitiba, está recebendo serviços de manutenção e revitalização. A estrutura, que liga a Marechal Floriano Peixoto ao início da Avenida das Américas, no sentido São José dos Pinhais, já passou por limpeza e agora recebe nova pintura.

Coordenada pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), os trabalhos começaram na última sexta-feira (14), com a lavagem da estrutura, utilizando água de reúso para remover a sujeira acumulada. Em seguida, foram feitos reparos nos guarda-corpos e a preparação para a nova pintura, iniciada nesta segunda-feira (17).

Os trabalhos devem ser concluídos até a segunda quinzena de março, dependendo das condições climáticas. Execução dos serviços não interfere no trânsito.

Lavagem do viaduto do Boqueirão, antes da nova pintura. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Pintura nova

A nova pintura vai utilizar tinta acrílica na cor verde escuro. O material, além de oferecer maior resistência às intempéries, segundo a prefeitura, contribui para um ambiente visualmente mais agradável aos motoristas que trafegam pela região.

De acordo com Guido Aurélio Ruvinski, coordenador técnico do setor de manutenção do Departamento de Edificações da Smop, ações como essa são frequentes na cidade e essenciais para manter a integridade das estruturas viárias.

“Nosso trabalho é garantir que viadutos e trincheiras estejam sempre preservados, seguros e em boas condições para a circulação de veículos e pedestres. São ações que fazem parte da rotina de cuidados com a infraestrutura da cidade, contribuindo para a segurança e fluidez no trânsito”, explicou Ruvinski.