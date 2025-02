Curitiba enfrenta caos após chuva: saiba como a cidade foi afetada

A forte chuva que atingiu Curitiba nesta terça-feira (18) provocou diversas situações, como alagamentos de casas e ruas, transbordamentos de rios e córregos e interrupção de aulas em algumas unidades escolares. As precipitações mais intensas foram registradas entre 11h30 e 13 horas. Até às 14h30, a capital paranaense tinha o acumulado de 64 milímetros (mm) de chuva.

O boletim de Proteção e Defesa Civil de Curitiba informou que as administrações mais afetadas foram Matriz, Portão, Pinheirinho, Boqueirão e CIC. Apesar dos estragos, não foram registradas vítimas e nem pessoas desabrigadas.

No Centro, o Córrego Bigorrilho subiu dois metros e 29 centímetros e transbordou entre as ruas Visconde de Nácar e Saldanha Marinho. Os rios Barigui (CIC), Belém (Boqueirão) e o Córrego Evaristo da Veiga (Boqueirão) também subiram bastante e atingiram casas próximas. Além dessas situações, a Rua Henry Ford também ficou alagada após o rio transbordar.

A forte chuva desta terça-feira fez o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel percorreu alguns pontos da cidade. “As nossas equipes da Defesa Civil já estavam atentas por causa da previsão da chuva (…). Qualquer coisa nos avise que a prefeitura vai dar toda a atenção”.

Chuva forte afeta aulas em Curitiba

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Curitiba, em dez escolas municipais as aulas e atividades foram interrompidas e os responsáveis pelas crianças foram chamados para buscá-las. No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Rigoni, no bairro Fazendinha, 70 crianças e 22 adultos foram atingidos.

Os outros noves CMEIs e escolas municipais que tiveram as atividades afetadas pela chuva foram:

CMEI Santa Quitéria CMEI Nice Braga CMEI Vila Rosinha EM Maria Nicolas EM Des. Marçal Justen (sem energia elétrica) CMEI Guilherme Dari CMEI Colombo E. M. Ulisses Guimarães E.M. Dario Vellozo

Ruas alagadas em Curitiba

Nesta terça-feira (18) foram registrados alagamentos nos seguintes endereços:

Rua Alferes Poli x Almirante Gonçalves; Angelo Zeni x Rua Catlos Pioli – Bom Retiro; Visconde de Nacar x Saldanha Marinho; Arnaldo Rudnik – Novo Mundo; Rua Marialva – Pinheirinho; Rua Emilio Nichele – CIC; Rua Bandeirantes, 520 – Sitio Cercado; Rua Luiz Losso Filho – Fazendinha; Waldemar Cabanha X Raul Pompéia; Parque Mané Garrincha; Rua Aristóteles da Silva X Rio Belém Córrego Evaristo da Veiga, na Rua Carlos Essenfelder x Cleto da Silva; Rua Wenceslau Brás x Linha Verde; Rua José Hauer x Salgado Filho; Rua Henry Ford;

Temporal provoca queda de muro e forro em Curitiba

Algumas residências tiveram queda de muro e forro e precisaram da avaliação do Cosedi – Fiscalização Segurança de Edificações para verificar eventuais riscos estruturais. Esses casos foram registrados nos bairros Fazendinha, Cidade Industrial de Curitiba, Vista Alegre e Novo Mundo.

Equipes foram acionadas para entrega emergencial de lona nas comunidades do Santos Andrade (Campo Comprido), Portelinha (Santa Quitéria) e Parolin. O telefone 156 também recebeu 33 solicitações relacionadas à quedas de galhos e árvores.