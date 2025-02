Tempestade em Curitiba gera enxurrada de vídeos impressionantes. Assista!

Uma forte chuva atingiu Curitiba no início da tarde desta terça-feira (18), provocando alagamentos em diferentes bairros. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em apenas 15 minutos choveu o acumulado de 22,8 milímetros (mm) na capital paranaense. A situação provocada pela chuvarada foi registrada por vários vídeos de diferentes regiões.

>> Avenida de Curitiba vira rio após temporal em Curitiba

Perto da Rua da Cidadania do Fazendinha, um passageiro de um ônibus filmou a situação da via, totalmente alagada. No vídeo é possível ver a água entrando no transporte coletivo, no início da escada. As imagens também mostram um carro ‘à deriva’:

No Fazendinha também foi registrada outra situação. Um vídeo feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti mostra um cachorro assustado, procurando refúgio nos entulhos, na tentativa de fugir do alagamento. Confira:

Um terceiro flagra foi feito na Rua dos Chorões, no Centro de Curitiba. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que pessoas em uma estação-tubo ficaram ilhadas. A água subiu quase no nível da plataforma, impedindo a saída de quem estava no local. Assista:

Outra filmagem publicada nas redes sociais mostra que o estacionamento de um supermercado no bairro Bigorrilho ficou alagado. Veja:

Entre os bairros afetados estão Parolin, Centro, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Mercês, Água Verde, Rebouças, Xaxim e Fazendinha.

Mande o seu flagra!

Como está a situação no seu bairro? Foram registrados alagamentos nesta terça-feira (18)? Envie fotos e vídeos para a Tribuna pelo telefone: 41 99683-9504.