Vai continuar chovendo forte em Curitiba? Veja o que diz previsão

Curitiba foi atingida por uma forte chuva nesta terça-feira (18), com o registro de alagamentos em ruas e casas e transbordamento de importantes rios, como Barigui e Belém. Em apenas 15 minutos, a cidade acumulou 22,8 milímetros (mm) de precipitação. Por volta das 14h30, quando a chuva deu trégua, o acumulado era de 64 mm. Mas e na quarta-feira (19), pode chover mais na capital paranaense?

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Leonardo Furlan afirma que a previsão de instabilidade continua presente em algumas regiões do Paraná, como Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e litoral. Ou seja, existe possibilidade de mais chuva na quarta-feira (19).

Um alerta amarelo de perigo potencial de tempestade, publicado nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também segue em vigor até às 10 horas de amanhã (19). O aviso abrange a metade sul do Paraná, incluindo Curitiba, RMC e litoral.

Conforme o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

O calor continua?

Com praticamente todas as regiões do estado enfrentando altas temperaturas há dias, o meteorologista explica que uma frente fria que avançou pelo sul deixou o tempo mais instável nas cidades paranaenses. De acordo com Furlan, essa instabilidade que irá persistir nas regiões nesta quarta-feira (19) também pode mudar as temperaturas, mas por pouco tempo.

“Essa maior instabilidade deve influenciar as temperaturas que não se elevam tanto quanto nos últimos dias em todas as regiões, exceto no Norte Pioneiro. A partir de quinta-feira volta o padrão típico de verão com pancadas isoladas pela tarde e maior aquecimento em todas as regiões”.

Em Curitiba, a máxima prevista para quarta é de 25ºC e a mínima de 18ºC. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 96%.