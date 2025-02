Mega Sena 2830 premia apostador de Curitiba com R$ 100 mil

Três apostas paranaenses acertaram as cinco dezenas do concurso 2830 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (18). No geral, ninguém cravou os seis números, e o prêmio para o próximo sorteio deve bater R$ 105 milhões. Entre os ganhadores da Quina da Mega Sena um apostador de Curitiba.

Resultado Mega Sena 2830 01 – 28 – 34 – 36 – 51 – 52

Das apostas no Paraná, cada uma vai levar para casa R$ 99.629,63. Os bilhetes foram feitos pela internet em Arapoti, nos Campos Gerais, outra em Curitiba na Cassino Loterias, no Centro, e em Ubiratã, região noroeste.

O próximo concurso vai ocorrer na quinta-feira (20).

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAPOTI/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$99.629,63 CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$99.629,63 UBIRATA/PR LOTERICA ESPERANCA 6 Sim Simples 1 R$99.629,63

Como jogar na Mega Sena

Para jogar da Mega-Sena, a pessoa precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa ou no site de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima custa R$ 5, e tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

