Apagão que atingiu nove estados brasileiros na madrugada teve origem no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A madrugada desta terça-feira (14) foi marcada por um apagão que deixou às escuras diversas regiões do país. A interrupção no fornecimento de energia afetou o Distrito Federal e nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte. O problema que causou o apagão ocorreu no Paraná.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, o problema teve origem em um incêndio ocorrido em uma subestação no Paraná. As companhias de energia que operam no território nacional mencionaram anteriormente uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável pela distribuição de energia em todo o país.,

+ Leia mais Apagão no Shopping Mueller: obra na região causa queda de energia

A causa exata do incêndio que provocou o apagão ainda não foi identificada pelas autoridades. Investigações estão em andamento para determinar a origem das chamas e avaliar possíveis falhas no sistema de proteção.

Os moradores das áreas afetadas enfrentaram períodos sem energia que variaram entre 8 minutos e 1 hora, dependendo da região. Estabelecimentos comerciais, semáforos e serviços essenciais foram impactados durante o período.

Tudo reestabelecido

Em nota oficial, o Ministério de Minas e Energia informou que o fornecimento de energia já foi completamente restabelecido em todas as localidades atingidas. A pasta afirmou que está acompanhando a situação e tomando as medidas necessárias para evitar novas ocorrências.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉