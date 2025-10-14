Incêndio em subestação da Copel na RMC gera apagão pelo país

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio da Subestação Bateias da Copel, localizado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou um grande apagão pelo país nesta terça-feira (14/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram reatores de óleo diesel na subestação localizada no bairro Salgadinho durante a madrugada.

O chamado foi registrado às 2h14 da manhã, quando funcionários da companhia de energia solicitaram apoio através do número 193. Segundo o relato inicial, um reator contendo aproximadamente 10 mil litros de óleo diesel estava em chamas.

Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros se deparou com um cenário complexo. A primeira tentativa de combate precisou ser interrompida após a constatação de que a rede elétrica ainda estava energizada, o que representava risco de acidentes graves para os socorristas.

Com o incêndio na subestação de Bateias, houve apagão em várias regiões do país. A interrupção no fornecimento de energia afetou o Distrito Federal e ao menos nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte.

O derramamento de combustível nas proximidades do equipamento criou diversos focos de incêndio, que se extinguiram naturalmente em pouco tempo. Um fator que impediu que o fogo se alastrasse para outros equipamentos foi a compartimentação existente entre os reatores – uma medida de segurança que se mostrou eficaz neste incidente.

Somente às 3h56, após os técnicos da Copel conseguirem desativar completamente a rede elétrica local, as equipes do Corpo de Bombeiros puderam iniciar efetivamente o combate às chamas.

Para o resfriamento do tanque e combate ao incêndio, foram utilizados 4 mil litros de água e 140 litros de LGE (Líquido Gerador de Espuma). Do total de LGE, 40 litros vieram do Posto de Bombeiros de Almirante Tamandaré, enquanto o restante foi fornecido pelo Posto de Bombeiros de Campo Largo.

No combate às chamas foram empregados um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR 14959) e uma Auto Bomba Salvamento (ABS L012), com cinco bombeiros militares diretamente envolvidos na operação.

O incidente não deixou vítimas, mas causou danos significativos à propriedade: um reator de óleo diesel foi completamente destruído, enquanto outro sofreu danos parciais.

Após o controle do incêndio, os técnicos da Copel receberam orientações dos bombeiros para manter monitoramento constante e isolamento da área, devido à alta temperatura do tanque e à presença de fumaça resultante da queima residual do combustível.