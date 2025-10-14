Gambá no médico? Animal invade posto de saúde em Curitiba; Vídeo!

Um gambá causou surpresa (e muita bagunça) na manhã de segunda-feira (13/10) ao invadir a Unidade de Saúde Augusta, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. O visitante inusitado, que recebeu o apelido de Zé pelos funcionários, escolheu um caminho nada convencional para aparecer: entrou pelo telhado do prédio.
A queda terminou dentro da sala da administração, onde o animal acabou se ferindo com o impacto. O susto foi grande, mas ninguém ficou machucado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.
Enquanto a equipe de resgate não chegava, o visitante aproveitou para explorar o ambiente. Vasculhou mesas, derrubou papéis, cortinas e até um computador. Veja, abaixo, as imagens:
De acordo com informações do g1, após o resgate o gambá passou por uma avaliação veterinária e foi devolvido ao seu habitat natural. A unidade de saúde fica ao lado de um bosque que integra o Parque Túlio Vargas, na Rua Robert Redzimski, casa do gambá.
