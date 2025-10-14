Comentarista esportivo investigado por corrupção é solto e passa a usar tornozeleira

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) decidiu, na noite de segunda-feira (13/10), converter a prisão preventiva do comentarista esportivo Fernando Gomes em medidas cautelares menos gravosas. Com a decisão, o jornalista passa a responder ao processo em liberdade, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica e outras condições impostas pela Justiça.

Fernando havia sido preso na última quinta-feira (9/10), suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção ligado a contratos públicos da pasta da Saúde de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação que levou à prisão do comentarista, batizada de Fake Care, foi deflagrada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) e também resultou na detenção do prefeito da cidade, Marco Marcondes (PSD).

De acordo com as investigações, Fernando Gomes e o empresário Samuel Antonio da Silva Nunes seriam sócios de uma das empresas utilizadas para desviar recursos públicos mediante pagamento de propina. As apurações indicam que o prejuízo aos cofres municipais ultrapassa R$ 10 milhões.

E aí, Defesa?

Em nota enviada à Tribuna, a defesa de Fernando Gomes, representada pelo escritório Antonietto & Guedes de Castro Advogados Associados, negou todas as acusações e afirmou que a libertação do comentarista representa “o primeiro passo para provar sua inocência”.

“Profissional amplamente reconhecido por sua trajetória no jornalismo e na crônica esportiva, Fernando sempre pautou sua vida pela ética, pelo respeito e pela dedicação à comunicação. Sua história é marcada por décadas de trabalho sério, pela contribuição ao debate esportivo nacional e pelo carinho conquistado de colegas, leitores e ouvintes em todo o país”, conclui a nota.

