Apagão no Shopping Mueller: curto-circuito causa queda de energia

O Shopping Mueller, localizado na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico de Curitiba, ficou sem luz por aproximadamente 20 minutos no começo da tarde desta segunda-feira (13/10). A queda de energia pegou os clientes que faziam compras de surpresa.

Por causa da queda de energia, clientes relatam que tiveram que ter paciência para sair do shopping. Uma pequena fila perto da catraca de saída do estacionamento se formou pois os equipamentos estavam com problemas para funcionar.

A falta de luz não deixou o shopping no escuro. Luzes de emergência passaram a funcionar automaticamente, garantindo iluminação nos corredores do centro de compras.

Curto-circuito provocou a queda de energia

Segundo a Copel, a queda da luz foi provocada por um curto-circuito causado pelo contato de uma betoneira com a rede elétrica, em uma obra viária que está sendo realizada na Alameda Presidente Taunay, causando o desligamento de 24 mil clientes na região.

“Em ação imediata, a Copel isolou a área do dano e restabeleceu o fornecimento ao maior número de clientes. Os trabalhos seguem até que a rede seja recomposta e todos os consumidores religados”, reitera a Copel, em nota.