Supermercado sorteia mais de R$ 10 milhões em prêmios

Imagina só: você vai ao mercado fazer suas compras do mês e, na hora de pagar, descobre que não vai precisar desembolsar nada! Melhor ainda: e se além disso você ainda pudesse ganhar R$ 1 milhão? É exatamente essa a proposta da maior campanha promocional do ano do Assaí Atacadista, que celebra seus 51 anos com uma mecânica inédita de premiação imediata.

A ação, que começou no primeiro dia de outubro, promete distribuir milhares de compras grátis diariamente, sorteadas na hora do pagamento, em todas as lojas da rede. O valor máximo de cada premiação é de R$ 750 – uma quantia pensada para beneficiar tanto o consumidor final quanto os pequenos comerciantes, que são os principais públicos do Assaí com sua política de dois preços.

E quem está à frente desta campanha nacional é o ator e apresentador Rodrigo Faro, escolhido como garoto-propaganda por sua forte conexão com o público brasileiro. Os filmes já estão circulando em todas as mídias, com um jingle super animado que reforça a possibilidade de você se tornar milionário.

“Fazer com que o cliente possa comprar mais pagando menos é uma fortaleza do Assaí, junto da sua variedade de produtos, serviços e atendimento próximo e acolhedor. Ao olharmos para o cenário deste ano, em que a renda das famílias segue pressionada, nos propusemos a reforçar ainda mais o nosso compromisso com a economia do cliente, trazendo uma mecânica de ganho imediato em escala inédita”, avalia Marly Yamamoto, CMO do Assaí.

A executiva ainda destaca o impacto real dessa premiação: “o valor de até R$ 750 pode representar uma parte expressiva da compra do mês de uma família; já para o(a) pequeno(a) comerciante, significa dias de estoque garantidos e, portanto, mais ganho para o seu negócio. Além desse benefício imediato, mantivemos também o lado aspiracional com o sorteio final de R$ 1 milhão. Dessa forma, reforçamos nosso propósito de contribuir para a prosperidade dos(as) clientes e consolidar o Assaí como referência em preço baixo todos os dias”.

Preço baixo durante todo o mês de outubro

Durante todo o mês de outubro, o Assaí negociou condições especiais com as indústrias para garantir preços ainda mais baixos nas lojas. São 30 marcas parceiras participando da ação, e a cada R$ 20 em produtos dessas marcas, você ganha um número da sorte extra. O mesmo acontece se você pagar com o cartão Passaí ou via Pix.

A campanha, criada pela StarMKT (agência in-house do Assaí), com produção da Pullse e plano de mídia da BETC Havas, está sendo veiculada nacionalmente em TV aberta, YouTube, redes sociais e mídia externa. O Assaí também contará com creators de diferentes regiões do Brasil produzindo conteúdo exclusivo para seus perfis.

Com 304 lojas espalhadas por todo o Brasil, incluindo 10 unidades no Paraná, todas as unidades do Assaí estão participando desta mega promoção.

Quer participar? É super fácil!

A cada R$ 20 em compras, ao informar seu CPF ou CNPJ no caixa, você já concorre às compras grátis. O resultado sai na hora do pagamento e, se você for o sortudo da vez, o Assaí paga até R$ 750 do valor total. Para concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão, basta se cadastrar no site www.aniversarioassai.com.br, pelo WhatsApp (11) 5694-4554 ou nos totens disponíveis nas lojas. Ah, e não esqueça de sempre informar seu CPF ou CNPJ no caixa!

Vale lembrar que cartões-presente, cigarros e bebidas alcoólicas acima de 13% não participam da promoção.