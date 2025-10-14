Pescador encontra corpo de menino desaparecido há cinco dias no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O corpo de Arthur da Rosa Carneiro, de dois anos, foi encontrado por um pescador nesta terça-feira (14/10), às margens do Rio Tibagi, nos Campos Gerais. A criança estava desaparecida desde quinta-feira (09/10).

Ainda no primeiro dia de buscas, uma mamadeira foi encontrada no rio, a cerca de 500 metros da casa da família de Arthur. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR) afirmou que a Polícia Científica do Paraná (PCiPR) vai iniciar os trabalhos de identificação e apuração das circunstâncias do fato.

O local permanece isolado para os procedimentos técnicos necessários.

Desaparecimento de Arthur

Desde o fim da manhã da última quinta-feira (09/10), o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de busca de Arthur da Rosa Carneiro. Uma operação intensa mobilizou equipes em uma área de mata próxima ao Rio Tibagi, no Paraná. O chamado foi realizado por volta das 11h30 e, imediatamente, quatro militares e um cão farejador de Telêmaco Borba foram enviados para o local.

A situação ficou ainda mais preocupante quando, por volta das 16h, uma mamadeira foi encontrada na água. Diante do indício, a corporação solicitou equipamentos de mergulho com urgência e ampliou as buscas para o meio aquático.

As buscas foram mantidas durante cinco dias, até o corpo da criança ser encontrado nesta terça-feira.