Drones e sonares atuam contra o tempo na busca por criança no Paraná

Uma operação intensa de busca por uma criança de dois anos está em andamento desde quinta-feira (09/10) em uma área de mata próxima ao Rio Tibagi, no Paraná. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 11h30 de quinta-feira e imediatamente deslocou quatro militares e um cão farejador de Telêmaco Borba para iniciar os trabalhos de busca de Arthur da Rosa Carneiro.

A situação ganhou contornos ainda mais preocupantes quando, por volta das 16h, uma mamadeira foi encontrada na água. Diante do indício, a corporação solicitou equipamentos de mergulho com urgência e ampliou as buscas para o meio aquático.

Durante toda a operação, os bombeiros contaram com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná. Ainda na quinta-feira, foi realizado apoio aéreo com uso de drone térmico, mas sem sucesso na localização da criança. As buscas se estenderam até 1h da madrugada desta sexta-feira (10/10), já com o reforço do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), que enviou seis militares adicionais.

Nesta sexta-feira, as equipes retomaram os trabalhos logo cedo. Os bombeiros estão utilizando embarcações equipadas com sonar, drones e continuam com as buscas terrestres. Como há indícios de que a criança possa estar em meio aquático, mergulhadores também foram acionados e estão atuando na operação.

A corporação não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento nem a identidade da criança. As buscas seguem em andamento na região.