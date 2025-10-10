Curitiba declara guerra aos fura-catracas nas estações-tubo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A guerra contra os fura-catracas ganhou um novo capítulo em Curitiba. A Urbs iniciou a instalação de barreiras nas estações-tubo para impedir que pessoas entrem sem pagar nos ônibus. A primeira a receber o dispositivo foi a estação China, no Bairro Alto. Nesta sexta-feira (10/10), se o tempo colaborar, será a vez da estação Passeio Público, no Centro Cívico, que terá barreiras instaladas em ambos os sentidos.

Durante as obras, as estações seguem funcionando normalmente. Os dispositivos são colocados nas laterais, bloqueando aquele espacinho que os espertinhos usam para entrar nos ônibus sem passar pela catraca. A previsão é ambiciosa: instalar as barreiras em todas as 62 estações-tubo da cidade nos próximos 12 meses.

“As invasões prejudicam o transporte público, que deixa de receber a receita pelo serviço prestado e tem que ampliar gastos operacionais para reforçar a fiscalização e colocar anteparos e barreiras. Isso encarece custos e penaliza os passageiros que pagam corretamente as passagens”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

4 mil fura-catracas por dia

O problema é sério. Uma pesquisa feita pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) entre 11 e 17 de agosto deste ano flagrou 32.181 invasões em apenas uma semana. Isso dá uma média de 4.597 fura-catracas por dia. O número até caiu 14% em relação à pesquisa de março (36.729), mas ainda é alarmante.

E tem estação que parece um verdadeiro “ponto de encontro” para quem não quer pagar passagem. A campeã de invasões foi a estação Marumby, sentido Terminal Portão, com impressionantes 1.022 casos registrados no período. Logo atrás vêm UTFPR sentido Pinheirinho (802), Osternack (796), Kennedy (673) e Praça Rui Barbosa sentido Centenário (615).

Mas quando falamos em proporção, o troféu vai para as estações Barigui, no Mossunguê. Lá, no sentido bairro, 34% dos usuários não pagaram passagem durante a pesquisa. No sentido Centro, o número também é alto: 21%.

“As empresas realizam constantemente pesquisas para mapear os pontos com maior incidência de evasão e compartilham os dados com o poder público. Esperamos que essa iniciativa tenha o apoio da população, pois ela representa um avanço na busca por mais segurança e justiça para todos que utilizam e pagam corretamente pelo transporte público”, diz Angelo Gulin, presidente do Setransp.

A Urbs já adianta que, após essa primeira fase, mais estações receberão os dispositivos.

Novidade tecnológica

A empresa está testando outro modelo de barreira, dessa vez móvel, desenvolvido a partir da ideia de um passageiro. O sistema funciona através de contatos entre linguetas instaladas nas rampas e na estação-tubo, sendo acionado quando a rampa do ônibus encosta na plataforma.

Esse teste começou em março, na estação Morretes, no Portão. “Estamos avaliando, fazendo os ajustes necessários e se conseguirmos bons resultados o projeto pode ser homologado para ser implantado em outras estações-tubo”, diz Alceu Portella, gestor da área de manutenção da Urbs.