Homem é preso por furtar pitbull e praticar zoofilia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná em Laranjeiras do Sul conseguiu a prisão preventiva de um homem acusado de furtar uma cadela da raça pitbull e praticar zoofilia com o animal. A prisão aconteceu na última sexta-feira (10/10) e nesta segunda-feira (13/10) a 1ª Promotoria de Justiça da cidade já ofereceu denúncia criminal contra o investigado, pelos crimes de furto e maus-tratos contra animal.

A história é de revirar o estômago. Segundo as investigações, a cadela pertencia a um vizinho do acusado, que mora na mesma rua. Quando percebeu o desaparecimento do animal, o tutor foi até a casa do homem e o flagrou no momento exato em que praticava a violência sexual contra a pitbull.

+ Leia mais Incêndio em subestação da Copel na RMC gera apagão pelo país

Na ocasião, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e agora, a pedido do MPPR, teve sua prisão convertida em preventiva. O caso chocou os moradores da região central de Laranjeiras do Sul, município localizado no Centro Sul paranaense.

A violência contra animais é crime previsto na legislação brasileira e pode resultar em penas severas, especialmente quando combinada com outros delitos como o furto, que também faz parte da acusação neste caso.