Rodovia da Uva: edital de duplicação tem novos viadutos mais benfeitorias 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta quarta-feira (15/10) o edital para duplicação da PR-417, a Rodovia da Uva, entre Curitiba e Colombo. A disputa de lances ocorrerá em 8 de dezembro de 2025, às 11h, pelo portal de compras do governo.

O projeto abrange 4,52 quilômetros, entre a Rua Theodoro Makiolka, na capital, e a interseção com a PR-418, em Colombo. O início do trecho terá um viaduto em passagem inferior. Outros três viadutos estão previstos: uma passagem superior na Rua Lauro Dromlewicz, uma inferior substituindo a rotatória da Rua Odonis Bighi e outra próxima à Rua Francisco Manika.

A obra inclui ainda uma passarela de pedestres na Rua Mathias Valesco, o alargamento da ponte sobre o Rio Atuba e uma nova rotatória no entroncamento com o Contorno Norte (PR-418). Também estão previstos novos sistemas de drenagem, melhorias no leito do rio, paisagismo, calçadas, abrigos de ônibus e acessibilidade, além de nova sinalização, dispositivos de segurança viária e iluminação em todo o trecho, incluindo marginais, rotatórias e retornos. Confira, abaixo, como ficará:

A pista atual será restaurada e receberá pavimento rígido de concreto (whitetopping). A nova pista também será em concreto, com trechos de duas e três faixas por sentido, além de marginais asfaltadas em pontos estratégicos.

Segundo o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti, a obra é desafiadora, principalmente pelo volume de faixas de rolamento e vias marginais. “Para aproveitar ao máximo a faixa de domínio da rodovia, o projeto estudou várias soluções para sistemas de contenção, em cerca de 33 locais diferentes no trecho”.

Como será a contratação?

O contrato será firmado em regime semi-integrado, no qual a empresa vencedora ficará responsável por elaborar o projeto executivo e executar a obra, com base em um projeto básico já fornecido pelo órgão público. A contratada será responsável por toda a execução da duplicação, incluindo drenagem, sinalização e adequações urbanas e ambientais. O contrato também estabelece garantias e seguros obrigatórios, além de responsabilidade técnica por cinco anos após a entrega definitiva da obra.

A licitação será conduzida pelo critério de menor preço global e terá prazo total de 630 dias (21 meses), sendo 90 dias para o projeto e 540 dias para a execução da duplicação. O valor máximo estimado é sigiloso, e os recursos virão do Programa Inova Paraná, por meio de operação de crédito.

Poderão participar empresas legalmente estabelecidas no país, individualmente ou em consórcio, desde que apresentem toda a documentação jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira e trabalhista exigida.

