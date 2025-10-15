‘Hilda Furacão, a Ópera’ chega a Curitiba com ingressos a partir de R$ 10

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das personagens mais icônicas da literatura e da teledramaturgia brasileira ganha uma versão operística: Hilda Furacão chega a Curitiba em uma turnê nacional. O espetáculo será apresentado nos dias 22 e 23 de outubro, às 20h, no palco do Guairão. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 10.

Durante a turnê, a Orquestra Ouro Preto leva aos palcos brasileiros uma adaptação do aclamado romance de Roberto Drummond, ambientado em Belo Horizonte e imortalizado na célebre minissérie dos anos 1990. Com libreto em português e dividida em dois atos, a ópera celebra a riqueza da cultura brasileira e mergulha nos dilemas éticos, sociais e religiosos de uma época marcada por contradições.

A protagonista é vivida pela mezzo-soprano Carla Rizzi, que retorna à cena com a Orquestra após atuação em “Auto da Compadecida”. Ao seu lado, o tenor Anibal Mancini interpreta Frei Malthus. Completam o elenco de solistas Marília Vargas (Loló Ventura), Marcelo Coutinho (Nelson Sarmento), Johnny França (Aramel) e Fernando Portari, que assume o papel de narrador e do próprio autor.

A montagem conta ainda com a participação de coro com 16 vozes.

A história de Hilda Furacão

O romance do escritor mineiro conta a história de Hilda, uma jovem bela e rebelde que rompe com as expectativas ao abandonar a vida de prestígio e refugiar-se na zona boêmia da capital mineira. Sua jornada se entrelaça com a de Frei Malthus, um jovem religioso determinado a transformar a vida dos habitantes da região. Esse encontro desencadeia uma série de conflitos éticos e sociais, em um confronto entre desejo e dever, liberdade e moralidade.

Uma narrativa que encontra na ópera a linguagem perfeita para desenvolvimento dramático, somando-se ao panteão de grandes heroínas do gênero, como Carmen e Aída, e consolidando o caminho para a criação de uma ópera nacional que dialoga com história, cores e sons.

“Hilda tem todos os elementos para se tornar uma ópera: uma trama instigante e trágica, personagens fortes e uma grande carga emocional”, afirma o compositor Tim Rescala.

Serviço:

Data: 22 e 23 de outubro (quarta e quinta), às 20h

22 e 23 de outubro (quarta e quinta), às 20h Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) | Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba (PR)

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) | Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba (PR) Tempo de duração do espetáculo: 150 min

150 min Classificação etária: 12 anos

12 anos Ingressos: A partir de R$ 10 (meia-entrada), de acordo com o setor

A partir de R$ 10 (meia-entrada), de acordo com o setor Venda de Ingressos: DiskIngressos