Bar de Curitiba anuncia festa com tema sombrio para Halloween 2025

No +55, o Halloween não é só uma data, é uma verdadeira experiência sensorial que se renova a cada ano. Quem já foi sabe: a festa virou tradição em Curitiba e, há mais de uma década, transforma a noite em um espetáculo de fantasia que mexe com todos os sentidos.

Em 2025, o tema “Fairytales” faz um convite ao universo de contos de fadas com aquele twist sombrio que só o Halloween proporciona. Imagina só: o brilho das fadas encontrando o misterioso, a beleza flertando com o enigmático. Da entrada aos ambientes internos, cada cantinho será tomado por uma cenografia que sugere um mundo encantado – mas com aquele aviso: nem tudo é o que parece. Nessa noite especial, até os finais felizes ganham contornos sombrios.

E a trilha sonora? Essa promete! Hitmaker, que dispensa apresentações no cenário musical, vai comandar as pick-ups. DJ, produtor e compositor por trás de hits que bombaram como “Reverse” da Ana Castela, “Nu” e “Aí Papai” da Anitta com Mc Danny, além de “Quando Eu Mandar” do MC Tato, ele traz aquela mistura envolvente de funk com pop que vai fazer todo mundo dançar até o último minuto.

O line-up ainda conta com Edo Krause, Ber Grups, Rafa Gomes, Aura, Delphos e um B3B super especial formado pelos DJs A.K.A Dias, Sabrina Bybii e Amaruh.

Desta vez, o +55 fez parcerias que elevam ainda mais o conceito da festa. Junto com a SIDE e o Torriton, a proposta é transformar “Fairytales” em uma experiência completa onde moda, arte e performance se entrelaçam. A SIDE assina toda a leitura estética e narrativa do tema, lançando inclusive uma edição especial de Halloween inspirada nesse mesmo universo, explorando origens, símbolos e transformações culturais da data. Já o Torriton fica responsável pela beauty da noite, traduzindo todo aquele encanto misterioso dos contos de fadas em cada detalhe visual.

Ingressos a partir de R$150 estão disponíveis em Blueticket.

Serviço

+55 bar

@mais55bar

Ingressos: A partir de R$150,00.