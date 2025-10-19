Ruas do Cajuru terão bloqueios para obras do BRT Leste/Oeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima segunda-feira (20/10), ruas do entorno do Terminal Centenário, no bairro Cajuru, vão ser temporariamente bloqueadas para obras de pavimentação do Lote 4.1 e 4.2 do BRT Leste/Oeste. Durante o período de execução, serão realizadas as seguintes mudanças no tráfego:

A Rua Filipinas terá sentido único entre as ruas Lourival Wendler e Engenheiro Benedito Mário da Silva.

A Rua Lourival Wendler , entre a Filipinas e Tailândia, será totalmente bloqueada, devido à obra de pavimentação no cruzamento e ao uso do local para veículos e equipamentos da empreiteira.

A Rua Tailândia terá acesso exclusivo para os ônibus ao terminal. Parte dessa via estará liberada apenas para acesso de moradores e comerciantes, porém sem saída.

Os motoristas que trafegam pela região podem realizar os desvios pelas ruas Ceilão ou Argélia, através da Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva. Moradores e comerciantes terão acesso à região, mediante documento que comprove o vínculo com o perímetro.

+ Leia mais: Torta Martha Rocha pode ganhar Indicação Geográfica de Curitiba; entenda

Para garantir a segurança de pedestres e condutores, os trechos em obras estarão sinalizados com barreiras, cones e barris refletivos, cerquites e cavaletes, sob responsabilidade da empreiteira que está realizando as intervenções.

BRT Leste/Oeste

O projeto do novo BRT Leste/Oeste faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que conta com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões. Serão requalificados 20 km de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e no Campina do Siqueira.

A modernização do sistema também prepara Curitiba para receber ônibus elétricos em seus principais corredores de transporte. Além de reduzir o tempo de viagem, o projeto vai contribuir para a diminuição das emissões de carbono e ampliar a conectividade entre modais, estimulando o uso de bicicletas, calçadas acessíveis e vias compartilhadas.