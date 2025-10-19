Homem é atropelado por trem em Curitiba e morre no local

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem morreu após ser atropelado por um trem na noite de sábado (18/10), no bairro Cajuru, em Curitiba. O maquinista teria acionado o procedimento de emergência, contudo, não foi possível evitar o acidente devido a curta distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em nota, a concessionária Rumo, responsável pela locomotiva, lamentou o ocorrido e afirmou que o local é uma passagem irregular para pedestres.

“A concessionária lamenta profundamente o acidente ocorrido. O maquinista foi surpreendido ao avistar uma pessoa sobre a linha férrea e acionou imediatamente os procedimentos de emergência, utilizando a buzina e o freio emergencial. No entanto, devido à curta distância e peso da composição, não foi possível parar o trem a tempo”, afirma a nota.

Conforme a concessionária, a Polícia Científica realizou os procedimentos cabíveis, e a linha férrea foi liberada às 3h30, neste domingo (19/10).

A empresa reforça a importância de manter distância segura dos trens, tanto parados quanto em movimento. Além disso, destaca que a travessia deve ser feita apenas em locais oficiais, seguindo as orientações de segurança: pare, olhe e escute antes de cruzar a linha férrea.