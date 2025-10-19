Chuva leve marca o início da semana em Curitiba; veja a previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira (20/10), indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação variando entre 20% e 25%.

As temperaturas oscilarão entre 10°C e 15°C, com a máxima prevista para 15°C e a mínima para 10°C. A sensação térmica, no entanto, pode ser ligeiramente mais baixa, chegando a 8°C na mínima e 14°C na máxima. É recomendável que os moradores da capital paranaense se agasalhem bem ao sair de casa.

O tempo em Curitiba será marcado por céu nublado, com cobertura de nuvens chegando a 100% durante o dia e 95% à noite. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando de 72% durante o dia a 90% durante a noite, o que contribui para a sensação de frio.

Quanto aos ventos, espera-se que soprem do leste-sudeste durante o dia, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 29 km/h. À noite, a direção do vento mudará para leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas de até 27 km/h.

O índice UV (ultravioleta) máximo previsto é 5, considerado moderado. Mesmo com o tempo nublado, é importante proteger a pele dos raios solares nas horas de maior incidência. O nascer do sol está previsto para as 05h37, e o pôr do sol para as 18h26.

Para os observadores da lua, a noite de segunda-feira terá lua nova, com o astro se pondo às 17h51. Esta fase lunar marca o início de um novo ciclo e é frequentemente associada a novos começos.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se adequadamente para enfrentar um início de semana úmido e fresco na capital paranaense.