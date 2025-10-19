Fogo forte e fumaça escura assustam moradores de cidade na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), puderam observar fogo e fumaça escura próximo a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), neste domingo (19/10).

É a segunda vez que a situação chama a atenção da população nesta semana. Na terça-feira (14/10), a Petrobras, empresa responsável pela refinaria, afirmou, em nota, que o fogo visto no início da semana se tratava de uma manutenção na unidade.

“Durante a partida, existe a possibilidade de chama alta na tocha. As atividades seguem rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos para esse tipo de evento”, afirmava a nota.

A reportagem entrou em contato com a Petrobras para entender se o fogo visto na região, neste fim de semana, trata-se de uma nova manutenção. Porém, até a publicação, não teve retorno. Entre as ocorrências do Corpo de Bombeiros, até o momento, não consta nenhum registro de incêndio no local.