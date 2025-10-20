Leilão com “pechinchas” na RMC: De bicicleta a R$ 10 até clássica Harley Davidson

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Araucária realiza um leilão de veículos em condições de circulação e sucatas, aberto desde quinta-feira (16/10). As propostas devem ser enviadas exclusivamente pela internet até as 10h do dia 27 de novembro (quinta-feira), por meio da plataforma da empresa responsável, a Marangoni Leilões.

Ao todo, são 40 lotes disponíveis, que incluem desde materiais classificados como sucata até carros e motos que podem voltar à circulação após regularização. Os valores iniciais dos lances variam conforme o estado do bem ofertado. No caso das sucatas, os preços começam entre R$ 10 e R$ 600. Já os veículos em condições de rodar têm lances a partir de R$ 300 para motos e R$ 2 mil para carros.

Entre os itens curiosos encontrados pela reportagem da Tribuna do Paraná no edital, chamam atenção um conjunto formado por uma carretinha e um Ford Verona GLX avaliado em apenas R$ 20 e uma bicicleta vermelha com lance mínimo de R$ 10.

Também é possível encontrar opções mais atrativas para quem busca veículos de maior valor. Uma motocicleta Harley-Davidson, ano 2015/2016, está disponível com lances iniciais em R$ 8,9 mil. Já entre os carros, o destaque é um Honda Civic Flex 2008, com valor inicial em torno de R$ 10 mil, anunciado com um “detalhezinho” na lateral.

Sucata Verona. Imagem: Divulgação/Marangoni Leilões Bicicleta por R$ 10. Imagem: Divulgação/Marangoni Leilões Hardey Davidson 2015/2016. Imagem: Divulgação/Marangoni Leilões Honda Civic com um “detalhezinho” na lateral. Imagem: Divulgação/Marangoni Leilões

Os interessados podem examinar os lotes presencialmente antes do leilão. A visitação ocorrerá entre os dias 3 e 17 de novembro, sempre das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, no pátio localizado na Rodovia do Xisto, nº 8.124, no bairro Porto das Laranjeiras, em Araucária. A visita exige agendamento prévio, que deve ser feito pelo WhatsApp da organizadora do leilão, no número (41) 3205-1805.

