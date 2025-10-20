Jovem causa prejuízo de R$ 300 mil em UPA após morte de amigo no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um jovem, de 22 anos, causou um prejuízo de R$ 300 mil a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h em Pontal do Paraná, no Litoral, ao saber que o amigo havia morrido. O ocorrido foi registrado na madrugada de sábado (18/10), por volta das 5h30, na Praia de Leste.

De acordo com o município, o amigo, de 18 anos, morreu após ser baleado em uma tabacaria. O homem, ao saber da morte, invadiu de forma descontrolada a área restrita destinada ao atendimento de emergência.

A equipe tentou conter a situação e acionou a polícia. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Ipanema.

Atendimento foi normalizado

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Paraná, os equipamentos danificados durante a ocorrência foram repostos, permitindo que a UPA pudesse retomar o atendimento normalmente nesta segunda-feira (20/10).

Pelas redes sociais, a prefeitura lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos profissionais que estavam em serviço. Segundo o município, medidas adicionais de segurança serão adotadas para reforçar a proteção da estrutura pública e do atendimento.

“Ressaltamos que danificar patrimônio público constitui crime previsto no artigo 163 do Código Penal, por se tratar de bem destinado ao interesse coletivo”, destacou a publicação.

Moto de suspeito foi apreendida

De acordo com a Polícia Militar, na tarde de sábado (18/10), por volta das 16h30, policiais foram informados sobre uma motocicleta abandonada em um terreno baldio, no balneário Shangrilá. A denúncia indicava que o veículo teria características semelhantes à moto usada pelo suspeito que atirou contra o jovem que morreu na UPA pela manhã.

No local, os policiais localizaram a motocicleta e um capacete preto. A Polícia Civil (PCPR) solicitou a apreensão da moto para auxiliar na investigação.

Análises das imagens do sistema de monitoramento municipal indicam que o passageiro desta moto filmada na fuga usava uma camiseta com o número 11 nas costas, característica que coincidia com as imagens registradas no local do crime. Conforme a PM, o que reforça a suspeita de que a moto era a mesmo usada no ocorrido.