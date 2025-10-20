Frio está com dias contados: calor volta ao Paraná com máxima perto dos 30ºC

O tempo frio e chuvoso está com os dias contados no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao longo desta semana, o sol predominará em todas as regiões, e as temperaturas podem chegar até os 30°C no fim de semana.

No último domingo (19/10), uma massa de ar frio, e relativamente úmida, chegou ao estado. Por isso, segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, até quarta-feira (22/10) será possível sentir as temperaturas ainda mais baixas, com sol apenas durante a tarde.

“Nos próximos dias a massa de ar frio ainda se aproxima do estado, mandando umidade do oceano para o continente, portanto segue a previsão de alguma garoa ocasional nas praias. No amanhecer de terça-feira (21/10), a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) também terá um pouco mais de nuvens e a tendência é de que o sol apareça no final da manhã e ao longo da tarde”, detalha Kneib.

A partir de quarta (22/10), o sol começa a predominar ao longo do dia. Na RMC, a elevação das temperaturas segue até o resto da semana, com previsão de máximas próximas dos 26°C na sexta-feira (24/10).

Durante o fim de semana, a tendência é de que o sol predomine com força e o calor volte para todas as regiões do Paraná. A previsão é de que o estado registre máximas acima dos 32°C no extremo Noroeste e próximas dos 29°C na capital.